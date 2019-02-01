شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وبتعانى من السكر.. تعرفى على كشف العين الضرورى لحالتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة فى الإنجاب والأمومة غريزة لدى النساء، لكن المرأة المصابة بالسكرى ولديها رغبة فى الإنجاب عليها أن تكون على علم بكل ما يخص صحتها وسلامتها، فستحتاج إلى رعاية خاصة حيث إن هناك مخاطر على كل من الأم والطفل، ومن بين الاختبارات الإضافية بجانب فحوصات الحمل، فحص اعتلال الشبكية السكرى الذى يكون مهم جدا فى حالتين، وهما بعد فترة وجيزة من زيارة الطبيب الأولى، وكذلك بعد 28 أسبوعًا من الحمل.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى، إذا تم اكتشاف المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية فى الفحص الأول، فستكون السيدة الحامل مضطرة لإجراء فحص آخر خلال 16 و20 أسبوعًا من الحمل، وإذا تم العثور على اعتلال الشبكية الخطير فى أى فحص، فسوف تتم إحالتك إلى أخصائى العيون، خاصة أن المرض يجب التعامل معه، لما يتسبب فيه من مجرد مشاكل بسيطة فى الرؤية إلى العمى فى أخطر حالاته.

ويمكن لبعض النساء اللاتى لا يعانين من مرض السكرى أن يصبن بارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، وهو ما يسمى بسكرى الحمل، لكن فى هذه الحالة لا يتم عرضهن لفحص اعتلال الشبكية السكرى.

ماذا يحدث أثناء فحص اعتلال الشبكية السكرى؟

- يجب أن يستغرق الفحص نحو 30 دقيقة.

- ستحصلين على قطرات العين لتكبير بؤبؤ العين، والتى تستغرق ما بين 15 و20 دقيقة، ثم يتم التقاط صور لشبكيتك.

- سيكون هناك وميض من الضوء فى كل مرة يتم التقاط صورة لها، لكن الكاميرا لن تلمس عينيك.

- قد تؤدى قطرات العين إلى تضييق عينيك قليلاً، وبعد نحو 15 دقيقة ستصبح الرؤية غير واضحة، وقد تجد صعوبة فى التركيز على الأشياء القريبة منك.

- اعتمادا على نوع قطرات العين المستخدمة، يمكن أن يستمر التعتيم بين ساعتين إلى ست ساعات، وقد لن تتمكنى من القيادة إلى المنزل.