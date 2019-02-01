شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش نكتر منه.. استخدام الأطفال لمعجون الأسنان بكثرة يعرضهم للتسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان، مما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة أو البقعية عندما يكبرون في السن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن حوالي 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات استخدموا فرشاة كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون الأسنان، رغم أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازلاء.

واستندت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" على دراسة استقصائية لأكثر من 5000 طفل تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة عشرة.

ويوصي مسئولو الصحة بأن يشرب جميع الناس الماء الغنى بالفلور، وأن كل شخص بالغ أو كبار السن استخدام فرشاة الأسنان مع معجون أسنان فلوريد مرتين في اليوم.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال دون الثالثة من العمر من المفترض عليهم استخدام كمية من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز، أما الأطفال من عمر ثلاثة إلى ستة أعوام يستخدمون كمية بحجم حبة البازلاء.

وقالت الدكتورة "ماري هايز" ، وهي طبيبة أسنان للأطفال في شيكاغو: "الفلوريد ميزة رائعة ، لكن يجب استخدامه بعناية، فالكثير من الفلوريد عند تشكيل الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان أو البُسْطَة - المعروف باسم التسمم بـ "الفلور السني".

وفي الحالات القصوى، يمكن أن تكون الأسنان محفوفة بالمعدن، على الرغم من أن العديد من الحالات هي مجرد أطباء أسنان معتدلين حتى إشعار ذلك.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن التسمم بالفلور في تزايد مستمر منذ ثلاثة عقود على الأقل، ويمكن أن يؤثر على ما يصل إلى اثنين من كل خمسة مراهقين.