شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الهاند فرى من أسباب انسداد الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانسداد في الأذن، وبكل تأكيد نجد أن الكثير من الأشخاص يتبعون بعض الأساليب الخاطئة المسببة لذلك، وخلال التقرير التالي سنتعرف على هذه الأسباب وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " nhsinform":

-محاولة إزالة شمع الأذن في المنزل عن طريق استخدام بعض الأساليب غير المعقمة، من أهم الأسباب المؤدية لانسداد الأذن.

-استخدام الأعواد القطنية والبعض يقوم باستخدام المفتاح وغيرها من الأشياء التي تتسبب في انسداد قناة مجرى السمع حتى يصل الأمر إلى انسداد الأذن.

- كما أن استخدام "الهاند فري " سماعات الأذن بشكل متكرر يتسبب في انسداد الأذن نتيجة لتراكم المادة الصمغية أو الشمع.

-كما أن الأشخاص الذين يضعون جهاز السمع يكونون أكثر عرضة للإصابة بانسداد في الأذن، لأنه يزيد من تراكم الشمع، وعليهم الذهاب الدائم للطبيب.

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي تشير إلي تراكم الشمع داخل الأذن، وتعد جرس إنذار لذلك، ويجب الذهاب المباشر للطبيب، ومنها، ضعف السمع، سماع أصوات غريب في الأذن، والشعور بامتلاء الأذن، بالإضافة إلى ألم شديد في الأذن، ارتفاع في حرارة الجسم، الشعور بالدوخة، وأخيرا رائحة غير مفضلة في الأذن.