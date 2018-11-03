مدة الشفاء بعد عملية الشرخ بالليزر

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يصاب الكثير من الاشخاص بشرخ شرجي لا يلتئم مع العلاج المنزلي والكثير من العلاجات الطبية، قد يقترح الطبيب إجراءً جراحة أو عملية لعلاجه.

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الشرخ الشرجي

هو عبارة عن جرح مفتوح أو قرحة في الجلد يوجد حول فتحة الشرج، يسبب الكثير من الالم وهناك عدة أنواع مختلفة العلاجات، بما في ذلك حقن توكسين البوتولينوم ، وإزالة الشرخ أو استئصال الشريان، أو اجراء عملية الشرخ بالليزر.

غالباً ما تكون الشقوق والشروخ الشرجية مرتبطة بحركة الأمعاء الصلبة والمؤلمة، ويتسبب ذلك في قلة إمدادات الدم إلى المنطقة مما يسبب الاصابة بالإمساك الشديد والصعوبة في حركات الأمعاء .

طرق علاج الشرخ الشرجي

غالبًا ما يختفي الشرخ الشرجي مع بعض التغيرات في اسلوب الحياه وتناول الطعام مثل زيادة كمية الألياف وتناول كميات كبيرة من السوائل لتخفيف الإمساك، وأخذ الحمامات الدافئة، بجانب وصف الطبيب أحد المرهم أو الكريمات المعالجة، وإذا لم تساعد هذه التدابير في العلاج، وقد يقترح الطبيب طرق اخرى للعلاج منها :

حقن توكسين البوتولينوم

هو إجراء يتم إجراؤه في غرفة العمليات في المستشفى، وعادةً ما يقترح الجراح تجربة الحقن قبل إجراء العمليات الجراحية الأخرى، ويتم الحقن تحت تأثير التخدير العام ، ويقوم الجراح بتطبيق الحقن في العضلة الداخلية.

متى يتم الشفاء من الشرخ بعد حقن توكسين البوتولينوم

يشفى سبعة من كل عشرة أشخاص بعد حقن البوتوكس، ويحتاج البعض إلى اجراء الحقن مرة اخرى بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من الحقن الأول، وخلال هذه الفترة يتم الشفاء من الشرخ بعد ذلك، ومن الممكن أن يعود الشرخ بعد حقن البوتوكس بعد عدة سنوات.

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ازالة الجلد من حول الشرخ Fissurectomy

قد يقترح الجراح إجراء ما يُدعى “fissurectomy” إلى جانب حقن البوتوكس، حيث يتم إزالة الجلد التالف من حول الشرخ الشرجي، إلى جانب كتل الجلد المصاحبة للشرخ.

قطع العضلة العاصرة الداخلية

هذا هو نوع من العمليات الجراحية التي تشمل تقطيع عضلة العاصرة الموجودة حول فتحة الشرج ، ويتم هذا الإجراء تحت التخدير العام ، ويقوم الجراح بعمل قطع صغير في الجلد للوصول إلى العضلة العاصرة.

متى يتم الشفاء من الشرخ بعد قطع العضلة العاصرة الداخلية

عملية استئصال العضلة العاصرة فعالة للغاية حيث تنجح العملة في 95 شخصًا من كل 100 شخص، ويتم شفاء المرضى من اجراء جراحة قطع العضلة العاصرة عدة أيام ويستطيعون مواصلة نشاطهم اليوم العادي.

سوف ينصح الطبيب المريض بعض النصائح حول العناية بالجروح ويحرص الطبيب على المتابعة للتأكد من شفاء الجرح ، وعادة ما يتم وصف مسكنات الألم والمسهلات (لمنع الإمساك) بعد الجراحة، ويمكن تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين ويجب شرب الكثير من السوائل وتناول وجبات غنية بالألياف لوقف الشرخ الشرجي، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والخبز الاسمر والمصنوع من الحبوب الكاملة، وقد يقترح الطبيب أيضًا تناول مكملات الألياف.

عملية الشرخ بالليزر

قامت العديد من الدراسات بدراسة تأثير العلاج بالليزر على الشرخ والبواسير والنواسير الشرجية والأورام ، ولكن تم اكتشاف فاعليته في علاج الشرخ الشرجي الحاد، هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم كفاءة العلاج بالليزر في علاج الشق الشرجي الحاد، وهي عملية جراحية بسيطة وغير مؤلمة مع وجود قليل من المضاعفات. يمكن اعتبارها علاج فعال للمرضى الذين يعانون من الشق والشرخ الشرجي.

مدة الشفاء بعد عملية الشرخ بالليزر

عادة ما تظهر نتيجة عملية الشرخ بالليزر سريعا خلال يوم إلى ثلاثة أيام، ويشعر المريض بالكثير من التحسن، ويشعر المريض بالتعافي قبل مرور اسبوع من اجراء الجراحة وممارسة نشاطاته اليومية بطريقة طبيعية.