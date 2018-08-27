اضرار حبوب الحديد على الصحة أبرزها الإصابة يالإمساك أو الإسهال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 27 غشت 2018 03:30 صباحاً -

حبوب الحديد من الأدوية والعقاقير التى يتعاطاها البعض لتحسين نسبة الحديد لديهم، ولكن وحسب موقع "curejoy"، فهذه العقاقير لها آثار جانبية، فمن أبرز أضرار حبوب الحديد هو إحداثها لبعض الأعراض المرضية الشديدة، ويصف الأطباء حبوب الحديد فى حالات معينة يعانى خلالها المريض من حاجته لها، وتكون الحالة محتاجة بشدة وإلا أثر ذلك على صحتها لذا يفضلون الحلول السريعة ويصفون للبعض هذه المكملات.



اضرار حبوب الحديد 6

اضرار حبوب الحديد

وتابع الموقع المذكور معددا مجموعة من أبرز أضرار حبوب الحديد والتى من بينها، اضطراب الإخراج سواء بالإمساك الشديد أو بحالة الإسهال الشديد أيضا، كذلك تسبب مشكلات معوية من آلام فى البطن، فهذا التأثير يكون واضحا على بعض المرضى الذين يتعاطون حبوب الحديد، فهى تؤثر بشكل عام على طبيعة إخراجهم وتبرزهم، ويمكن أيضا لهذه الحبوب أن تسبب مشكلات مرضية أخرى منها أن تلون الأسنان وتغير لونها.

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اضرار حبوب الحديد 3

اضرار حبوب الحديد على الصحة

ومن أبرز أضرار حبوب الحديد أيضا إلى تغيرات ظاهرة فى لون البراز الذى يخرجه الإنسان، فقد يجعل لونه مائلا إلى الأخضر أو الأسود بعض الشىء، ومن أبرز أضرار حبوب الحديد أيضا حسب الموقع المذكور هو آثارها الجانبية على القلب لأنها تضر بالأوعية الدموية خاصة الكميات الكبيرة منها، كما أنها قد تسبب حالة من الرغبة فى التقيؤ أو الشعور بالغثيان عند بعض ممن يتعاطون هذه الحبوب، أو يشعر متعاطوها بطعم متغير فى فمه كمذاق المعدن على سبيل المثال، كذلك من أبرز أضرار حبوب الحديد أنها قد تتفاعل مع بعض العقاقير التى يتعاطاها الإنسان لبعض الأمراض الأخرى التى يعانيها، مثل العقاقير الخاصة بتضخم الغدة الدرقية.



اضرار حبوب الحديد

ومن أبرز أضرار حبوب الحديد أيضا أن تساعد على ضعف امتصاص الزنك فى الجسم، مما يساهم فى ضعف نسبته فى الجسم وهو ما يحمل أخطارا مرضية معينة منها التأثيرات الجنسية على بعض الأشخاص، كذلك بطئ النمو فى بعض الأطفال الرضع، كذلك قد يساعد على اضطراب الإخراج والإصابة بالاسهال واضطرابات بالشهية وضعفها، وكذلك تساقط الشعر، وذلك فى بعض الحالات، وهذه من أهم وأبرز أضرار حبوب الحديد ومن يتناولها بشكل كبير.