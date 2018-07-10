فى 5 خطوات.. اعرف ازاى تسعف مريض السكتة القلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 10 يوليوز 2018 05:13 مساءً -

يتعرض البعض للإصابة بالسكتة القلبية التى من أعراضها الشعور بفقدان الوعى وضيق التنفس وآلام بالصدر، وغيرها من الأعراض التى تسلتزم التدخل الطبى الفورى لإنقاذ المريض، وفى إطار هذا السياق، أشار الموقع الطبى الأمريكي "HealthDayNews" أكثر من 350 ألف شخص بنوبة قلبية مفاجئة خارج المستشفى بأمريكا في عام 2017، وكان أولئك الذين تلقوا الإنعاش القلبي الرئوي أكثر عرضة للإصابة من مرتين إلى ثلاث مرات.

ووفقاً للموقع الطبى، شرحت "جوشوا موكيلي" ، ممرضة القلب في مستشفى مايو كلينيك، الخطوات الخمس التي يجب أن تمر بها في محاولة لإنقاذ حياة مريض سكتة قلبية، وهى :

الخطوة رقم 1 :

وقالت "موكيلي" إن أول شيء يجب فعله هو الاتصال برقم الاسعاف والحصول على المساعدة في الطريق.

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الخطوة رقم 2:

التحقق من التنفس.

الخطوة رقم 3:

التحقق من النبض.

الخطوة رقم 4 :

وإذا كان الشخص لا يتنفس يجب أن تضغط على الصدر باستخدام كلتا اليدين، ادفع أسفل عظم القفص الصدرى بحوالي 2-2 بوصة، وبعد حوالي 30 ضغط ، الخطوة رقم 5 هي "أنفاس التنفس"، عن طريق الفم.

وأضافت "ميكلى"، أنه يجب التأكد من أن مجرى الهواء مفتوح قبل إرسال نفسًا له، لذلك عليك إمالة رأسه ثم التنفس في فمه ثانية كاملة عميقة ، وتأخذ نفسا عميقا ، (و) التنفس في فمهم لثانية أخرى عميقة، وأفضل ما يمكنك فعله هو تكرار العملية حتى يستيقظ الشخص أو حتى تصل الإسعاف.