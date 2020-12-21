شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل نظيره الأردني لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في قاعدة الصخير الجوية.

وعقد الملكان مباحثات في البحرين تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن الاثنين بحثا في قصر الصخير المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد العاهل الأردني "اعتزاز الأردن قيادةً وشعبًا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معربًا عن تقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال".

ومن جانبه، "أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمنًا الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدمًا بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".