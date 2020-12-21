شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كازاخستان تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت كازاخستان الإثنين إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد لتبدأ به حملة تطعيمات وطنية في فبراير(شباط) المقبل.

وأفاد بيان صحافي للحكومة بأن رئيس الوزراء الكازاخي أسكار مامين، حضر انطلاق إنتاج المصل في مجمع مدينة كاراجاندا وسط البلاد لإنتاج الأدوية. وقال مامين: "ستبدأ حملة التطعيمات الموسعة بلقاح سبوتنيك V المصنع في كازاخستان في فبراير 2021". وأوضح أن الأطباء والمعلمين، والطلاب، وأعضاء الأجهزة الأمنية والعاملين في الخدمات الاجتماعية والأكثر عرضة للإصابة سيلقحون أولاً. وأبرز مامين أن التلقيح سيكون اختيارياً. من المنتظر أن ينتج مجمع كاراجاندا مليوني جرعة من اللقاح بموجب اتفاق روسي كازاخي. وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت كازاخستان سجلت منذ بداية الوباء 190966 إصابة بكورونا، و2609 وفيات.

كانت هذه تفاصيل خبر كازاخستان تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.