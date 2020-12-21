"ملاسنة خادشة للحياء" بين رجال وامرأة في مكان عام في السعودية... والشرطة تتدخل

أوقفت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة في السعودية، ثلاثة رجال وامرأة بعد ما قالت إنه "ملاسنة كلامية خادشة للحياء" وقعت بينهم في أحد الأماكن العامة.

​وصرّح الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنهُ "إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، (أربعة مواطنين – ثلاثة رجال وامرأة – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)".

وتابع الغامدي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".