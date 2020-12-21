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عمان تقرر منع الدخول والخروج منها ابتداءً من صباحِ غد ولمدة أسبوع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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قررت سلطنة عمان اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.
وتستثني من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

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