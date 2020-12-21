فئات الناس الفارغه

يوجد فئة من الناس لايوجد لديها عمل حقيقي ولديهم فراغ كبير جداً ولكن لديهم عملاً واحداً فقط وشاق ويُرهق اكثر ممن لدية ثلاثة أعمال إدارية.

يوجد أشخاص كل اهتماماتهم بالناس والآخرين،وماذا فعلو،وماذا صنعوا،وماذا وضعوا،وآحاديثهم جميعها بالآخرين.

أصبحت عيونهم،وإهتماماتهم على حياة الغير،وبذلك يشعرون بشعور النقص،وفي الحقيقة جميعنا ناقصون،

ف لا أحد يمتلك الكمال.

هؤلاء الفئة من الناس فارغين من الداخل.

فارغين من الرضاء بما رزقهم الله،ومن الأكتفاء بما عندهم،وفارغين من محبتهم لأنفسهم ومن رضاءهم بذاتهم.

هؤلاء الناس ينقسمون لقسمين:

القسم الأول:

أشخاص لديهم هوس الحديث في الأخرين،ويريدون معرفة ماعندهم،أي أنهم إتخذوا القيل والقال حديثاً لهم،بمعنى اذ لم يوجد لديهم أخبار عن الأخرين لايتحدثون،لأنهم أتخذو الأخرين حديثاً لهم،وحديثهم جميعه بالأخرين.

فأنا شخصياً أصبحتُ أنفر من هؤلاء الفئة،وكثيراً ما يُصغِرون أنفسهم بعيني،لسبب القيل والقال،(لذلك أصبحت أتعامل مع هؤلاء الأشخاص بأني أصبحتُ من الناس الذين يقف عندهم مايُقال عن الأخرين).

لم أدعمهم فيما يقولونه عن الغير،لأن القيل والقال صفة سيئة،ولأنني أنا لستُ ممن اتخذوا القيل والقال أحاديث.

القسم الثاني:

الذين يرون ماعند الغير،أو بالأصح يريدون أن يفعلون مثلما عند الغير وهم لايستطيعون،أو حتى أذواقهم مُختلفة عن الآخرين.

ولكن يُريدون التقليد،أو يريدون أن يساوون مستوى حياتهم مثل غيرهم.

التركيز بحياة الغير يأخذ من وقتك الكثير،ويجعلك شخصية (مُقارِنه)،أي أنك تُقارن نفسك بالأخرين دائماً،وبكل شيء ويجعلك تهدم أيضاً حياتك من دون أن تشعر.

فالأخرين ظروفهم مختلفة،ولو أرى غيري لديه وأنا ليس لدي مثله،سيتبادر بذهني أن ظروفنا مُختلفه، وقد أعطاه الله شيئاً وحرمه أشياء،وقد أعطاني أشياءً وحرمني شيئاً واحداً،لذلك لابد من التركيز بحياتنا،وإستشعار النعم التي حولنا ولابد أيضاً أن نُعدد نعم الله علينا.

قال تعالى:(وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) في القرآن وردت هذه الآية مرتين، في سورة إبراهيم وفي سورة النحل.

كثُرت حالات الطلاق وحالات تفكك الأسر، وحياة الكثير أنهدمت،والكثير من الرجال غلبهم الدَّين فأصبحوا مساجين بسبب عدم القناعة،وبسبب المظاهر

وبسبب أن فُلانه لديها وأنا لم يعُد لدي،أو أني أُريد أن أُصبح شي عالي،أو أُريد أن أصبح أفضل من فُلانه أو أعلى منها.

هذا الفعل يُفكك الأسر و أنتي بذلك تضُرين حياتك من دون شعور.

خُلاصة الكلام:

-إن أحببت نفسك وقدرتها فسترى نعيماً وكأنك تملك الدنيا وأيضاً نظرة الآخرين عنك ستكون كذلك.

-ركز على نفسك يقترب منك كُل شيءٍ جميل.

-أحفظ لسانك عن الآخرين يرزقُك الله كل جميل.

بقلم الصحفية:

نوير بنت سعود الحارثي.