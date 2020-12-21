شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: حالة وفاة و230 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة وفاة و230 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 922 حالة، والإصابات إلى 148 ألفًا و209 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ -: "إن جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أن هناك 55 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما أنه تم إجراء 4788 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليون و223 ألفًا و177 مسحة".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه.. موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 3 وفيات و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد.