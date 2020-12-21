شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جسر فى الجزائر بسبب السيول الغزيرة شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت السيول الأمطار الرعدية التي تساقطت على ولاية جيجل شمال شرقي الجزائر، منذ الليلة الماضية وحتى اليوم، في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة، المدخل الشرقي للولاية، كما جرفت السيول 18 سيارة مختلفة.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن التساقط الكثيف للأمطار على ولاية جيجل خاصة صباح اليوم تسبب في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة، كما جرفت السيول 18 سيارة نحو مدخل الوادي المتواجد أسفل الجسر مما تسبب في انسداد مجراه خاصة بعد تراكم الأوحال.



كما غمرت المياه 25 حافلة كانت متوقفة بالمحطة الشرقية لنقل المسافرين الواقعة مقابل الجسر، مشيرة إلى أن رجال الحماية المدنية يعملون على إزالة تلك الأضرار.