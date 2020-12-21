شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى فى بحيرات المرموم مع ولى عهد أبوظبى: تحلو الجولات برفقته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، متابعيه، بمجموعة صور من جولته في منطقة بحيرات المرموم، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بصحبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.

وكتب حاكم إمارة دبي: "جولة عند بحيرات المرموم في شتاء الإمارات الأجمل، تحلو الجولات وتحلو الحياة عندما تكون برفقة محمد بن زايد آل نهيان".

وكان قد حقق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، عدد مشاهدات قياسي عبر حسابه الرسمى بتطبيق "تيك توك" الذى أطلقه منذ يومين، حيث سجل أول فيديوهاته أكثر من 2 مليون مشاهدة، كما لاقى إعجاب أكثر من 132 ألف، إضافة إلى حوالى 22 ألف تعليق.

كما سبق وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن هدفه من إطلاق حسابه على "تيك توك" هو التواجد حيث يوجد الناس، وبناء محتوى عربى إيجابى، وقال بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتى تضم أكثر من 800 مليون متابع.. نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".

ومن جهة آخرى آثار الظهور الأخير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، العديد من التساؤلات حول سر "البادج الأخضر" الذى كان معلقًا على صدره، وفى هذا الصدد، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن سر "البادج الأخضر" المميز الذى تزين به صدر حاكم دبى، وقالت الصحيفة الإماراتية، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هذا الباج يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.





ووفق ما نشرته الصحيفة الإماراتية، يشير "البادج الأخضر" إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين بفارق يصل إلى نحو شهر، ولفتت الصحيفة إلى أن حاكم دبى كان قد تلقى قبل أيام الجرعة الثانية من اللقاح، فيما نشر صورة في الثالث من نوفمبر الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى، وأوضحت أن حاكم دبي ارتدى "الباج" تقديراً لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.