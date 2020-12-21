مستشار ترامب: "التغيير " بدأ رسميا في الشرق الأوسط.. والقدس توحد الأديان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التغيير في الشرق الأوسط بدأ رسميا بدولة الإمارات والبحرين وكوسوفو والسودان ثم المغرب.
وأضاف مستشار ترامب في كلمة خلال زيارة إلى إسرائيل، أن قرارت الرئيس ترامب الجريئة قادت إلى السلام، وأظهرت أن القدس لم تكن سبب المشكلة، متابعا: "إنها مفتاح الحل وقلب الحل وتبقى القدس مفتوحة وتوحد كل الأديان، على حد تعبيره.
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