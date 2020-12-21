شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق الطيران وتغلق جميع المنافذ البرية والبحرية حتى أول يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وأوضح المزرم - في بيان اليوم الاثنين، أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.

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