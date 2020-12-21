شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق رحلات الطيران وتغلق المنافذ البرية بسبب السلالة الجديدة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من اليوم وحتى بداية يناير 2021، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.

وقررت روسيا اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا، وفى ذات السياق قررت تونس تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، ومنعت الجزائر إجلاء رعاياها من المملكة المتحدة.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا، بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها، بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا، روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.