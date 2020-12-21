الجمعة.. العراقيون على موعد مع برد قارس ودرجة حرارة تحت الصفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن يشهد العراق انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وقد تصل الحرارة إلى عتبة الصفر المئوي، فيما رجحت تساقط أمطار وثلوج في المنطقة الشمالية يوم الأربعاء المقبل.



ونوه محمود عبد اللطيف، رئيس المتنبئين الجويين العراقية، عبر حسابه في فيسبوك أن المرتفع الجوي الذي سيؤثر على البلاد يوم الخميس المقبل، هو مرتفع سيبيري، حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 لتكون درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تحت الصفر المئوي ببضع درجات".

وأوضح المتنبئ الجوي، أنه من المتوقع أن تسجل بغداد درجة حرارة صغرى (صفر مئوي)، ودرجات الحرارة الصغرى في المنطقة الجنوبية ستكون أعلى من الصفر المئوي ببضع درجات".

وتوقع عبداللطيف حالة تساقط أمطار وثلوج يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في المنطقة الشمالية خاصة الأقسام الجبلية منها.