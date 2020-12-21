توقيف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية بجدة

الخليج – واس :

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم.

وقال “الغامدي”: المتهمون أربعة مواطنين “ثلاثة رجال وامرأة” تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.