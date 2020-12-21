فيضانات تضرب جيجل شرقي الجزائر... مقاطع فيديو "توثق الخسائر الكارثية"

وحسب الرائد صالح لعرج، رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، فإنها سجلت ارتفاع منسوب الوديان بجيجل، جراء تهاطل أمطار كبيرة على الولاية ليلة الأحد إلى الاثنين.

وأوضح في تصريحات لقناة "الشروق نيوز"، إنه تم إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم المياه على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل.

وأضاف، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب المياه، وغلق المحطة الشرقية بالولاية بعد أن غمرتها المياه.

وقامت مصالح الحماية المدنية، حسب نفس المتحدث، بتسخير 12 مخضة لامتصاص المياه.

وقال الرائد صالح، في تصريح آخر لقناة البلاد، إنه تم إخراج 25 حافلة غمرتها المياه كانت مركوبة بالحضيرة.

كما تمكنت المصالح ذاتها من جر 18 مركبة من بينها 11 مركبة نفعية و7 سيارات سياحية.

وأكد المتحدث ذاته أن الخسائر المادية على مستوى بلدية جيجل مرتفعة، ما جعل مصالحه تتدخل على وجه السرعة لإزالة الأوحال وامتصاص المياه.

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.

وغمرت الأمطار التي تساقطت بكثرة على بعض مناطق جيجل، محطة المسافرين والعديد من المحلات بالمدخل الشرقي للولاية، وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية انهيارا جزئيا على مستوى الجسر المؤدي إلى مدينة جيجل.