سكك حديد مصر: قطارات روسية تصل الأسبوع المقبل

وبحسب بوابة أخبار اليوم أكد المصدر "استعداد الهيئة لاستقبال الدفعة الجديدة من عربات القطارت الروسية، التي تأتي ضمن أضخم صفقة قطارات في السكة الحديد، خلال الأسبوع المقبل".
defence.ru
وعن تفاصيل الدفعة قال المصدر إنها تتكون من "عربات عادية ذات تهوية ديناميكية".
وكان قد وصل قبل ذلك 173عربة عادية، ضمن الصفقة التي عقدتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد مع شركة "ترانسماش هولدينج" الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات عادية ومكيفة وبوفيه، بينها 500 عربة لخطوط الوجه القبلي.
وتعد هيه الصفقة هي الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.
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