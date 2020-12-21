مصر تنظم استقبالا رسميا لـ"بيغ رامي" بطل "مستر أولمبيا"

جاء ذلك في تصريح لمحمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري.

وقال فوزي "ألف مبروك لكل المصريين ودول أبناء مصر اللي دائمًا وأبدًا بيرفعوا راية مصر في كل المحافل الدولية والعالمية".

وأضاف أن الوزارة وفرت الرعاية لبيغ رامى من خلال الاتحاد المصري لرياضة كمال الأجسام.

وتابع فوزي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم مع بيغ رامي، موضحًا أنه سيكون هناك حفل كبير له واستقباله بشكل رسمي في مطار القاهرة.

ولأول مرة في تاريخ مصر والعرب انتزع ممدوح السباعي الشهير بـ بيغ رامي، أمس الأحد، لقب "مستر أولمبيا" من الأمريكي براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والأمريكي فيل هيث الذي استأثر باللقب لسبع سنوات متتالية.

وأثار فوز بيغ رامي المولود عام 1984 بالبطولة الأكبر للعبة عالميا، حالة من الفرح بين المصريين الذين يهوى الكثير منهم رياضة كمال الأجسام.

ووجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التهنئة لبيغ رامي، وكتب صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

وكاد فيروس كورونا أن يبعد البطل المصري عن المشاركة في البطولة، حيث أصيب في أكتوبر/تشرين الأول بالفيروس، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا، قبل أن يتلقى دعوة خاصة للمشاركة بعد تعافيه في 22 من الشهر ذاته، ليحقق المركز الأول في البطولة التي حصل قبل 3 أعوام على المركز الثاني فيها.

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة على فوزه على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

ونافس بيج رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيج رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثاني في البطولة، قبل أن يحل سادسا في 2018.