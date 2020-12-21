سلطنة عمان تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر- بيونتيك هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الصحة فى سلطنة عمان في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر اليوم الاثنين، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20% من السكان. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة العامة في قطر أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك وأنها ستتسلم الشحنة الأولى منه اليوم الاثنين. وجاء في بيان للوزارة أن قطر أجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من كوفيد-19. وأصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك. وقالت الكويت إنها تتوقع البدء في استلام لقاح الشركتين قبل نهاية العام الجاري. وأجازت الإمارات والبحرين هذا الشهر استخدام لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة سينوفارم الصينية، وصرحت البحرين بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

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