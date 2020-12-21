شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مخبأ عتاد داخل أحد أوكار داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، تمكنها من ضبط مخبأ للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابى في قضاء داقوق بمحافظة كركوك العراقية.

وأشارت الاستخبارات العراقية، في بيان لها، إلى أن المخبأ بداخله 11 عبوة محلية الصنع تحتوى على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 كداحة تفجير، موضحة أنها قامت بردم وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسى.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد، ونشرت صحيفة السومرية نيوز عدد من الصور للمنصة التى أطلقت منها الصواريخ.

وأشارت الخلية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.

من جانبها نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".