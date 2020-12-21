شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تستلم أول دفعة من لقاح فايزر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان اليوم الإثنين، استلام أول دفعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا الأربعاء القادم، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وأمس، قال التليفزيون الرسمي في سلطنة عمان ، إن وزارة الصحة أصدرت ترخيصا لاستيراد اللقاح الذي توصلت إليه شركتا فايزر وبيونتيك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد بدأت سلطنة عمان تنفذ قرار بحظر مزاولة أنشطة اقتصادية على الأجانب ويهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.