شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يستعيد 3 بلدات من ميليشيات إثيوبية مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر إعلامية قبل قليل، أن الجيش السوداني استعاد 3 بلدات داخل الأراضي السودانية من ميليشيات إثيوبية مسلحة.

واستقبل رئيس مجلس وزراء السودان، أمس الأحد، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد الدكتور عبدالله حمدوك ، بمقر إقامته بجيبوتي ، رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم وأجندة قمة الإيجاد التى انعقدت أمس، وتطرق اللقاء لانعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وتأتي القمة الاستثنائية لمنظمة (الإيجاد) لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، وفي مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا، وتعزيز التنسيق بين دول (الإيجاد) حول التعامل مع الفيروس المستجد.

ويرافق رئيس الوزراء السوداني، خلال الزيارة، كل من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة، ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.