أدنوك تعلن حصول إينى وشركة تايلاندية على امتياز استكشاف النفط بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية" ادنوك" أن شركة إيني الإيطالية، وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية، حصلت على امتياز استكشاف النفط للمنطقة البحرية رقم 3، وستستثمران ما يصل إلى 1.51 مليار دينار إماراتي (412 مليار دولار) خلال مرحلة الاستكشاف، بما يوسع نطاق تواجدشركة إيني في دولة الإمارات بالحصول على حصة أغلبية في المنطقة البحرية 3 وتشغيلها.
وذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية أن أدنوك ترسي على كونسورتيوم إيني وبي.تي.تي.إي.بي أول منطقة بحرية ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية أن شركة بي.تي.تي.إي.بي التايلاندية، تملك الحصة المتبقية البالغة 30% ضمن كونسورتيوم تقوده إيني،حيث وقعت إيني على اتفاق امتياز للاستحواذ على حصة 70 بالمئة من منطقة التنقيب البحرية 3، وأقصى مدة لمرحلة التنقيب من الاتفاق تسع سنوات، وأن المدة الإجمالية للامتياز سيجري تمديدها إلى 35 عاما بناء على نجاح التنقيب.
وقالت شركة أدنوك، أن بي.تي.تي.إي.بي وإيني مجتمعتين سيحصلان على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمران ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم.
أدنوك تقول إنها تتابع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وأوضحت شركة بترول أبوظبي الوطنية ، أنه في حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية سيحصل الكونسورتيوم على امتياز إنتاج لمدة تصل إلى 35 عاما.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية، تأتي الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي.
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