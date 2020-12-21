أدنوك تعلن حصول إينى وشركة تايلاندية على امتياز استكشاف النفط بالإمارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية" ادنوك" أن شركة إيني الإيطالية، وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية، حصلت على امتياز استكشاف النفط للمنطقة البحرية رقم 3، وستستثمران ما يصل إلى 1.51 مليار دينار إماراتي (412 مليار دولار) خلال مرحلة الاستكشاف، بما يوسع نطاق تواجدشركة إيني في دولة الإمارات بالحصول على حصة أغلبية في المنطقة البحرية 3 وتشغيلها.

وذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية أن أدنوك ترسي على كونسورتيوم إيني وبي.تي.تي.إي.بي أول منطقة بحرية ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية.