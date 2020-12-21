شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت بارد في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت توقعات الطقس اليوم الإثنين في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في السعودية، تكون السحب الرعدية، فيما أشار المركزي الإماراتي للأرصاد إلى أن طقس اليوم سيكون غائما في الدولة، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل و القصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزئين الجنوبي و الأوسط و شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر غربا.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند 07:36 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 14:20 والمد الثاني عند الساعة 03:09 والجزر الاول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:07.

طقس الكويت

نهارًا معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ليلًا بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع لهذا اليوم الإثنين، في مملكة البحرين سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 30%.