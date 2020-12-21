“اخرجونا.. أرجوكم” : سلالة كورونا الجديدة تضرب مطارات أوروبية

بات عشرات المسافرين، الذين وصلوا من المملكة المتحدة في مشكلة معقدة، إذ صاروا عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الاثنين، عقب قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتُشفت على أراضيه.

ونقلت “فرانس برس” عن سيدة ألمانية قولها: “أرجوكم ساعدونا على الخروج”، بحسب ما أظهر شريط فيديو نشر على الإنترنت.

وفي مطار هانوفر بشمال البلاد، طال الإجراء الجديد مجموعة من 63 راكبا عائدين من المملكة المتحدة، لم يُسمح لهم بمغادرة موقع المطار، بحسب ما قالت الشرطة المحلية.

وتوجّب على الجميع الخضوع لفحص فيروس كورونا، الذي أجراه لهم في الموقع طاقم طبي ارتدى أفراده ملابس واقية، ويُنتظر صدور نتائجه الاثنين.

وفي الانتظار، خصّص المطار أسرّة في أحد المباني التابعة له، حيث سيمضي الركاب ليلتهم.

وقال أندرياس كرانتس، المسؤول في هيئة الصحة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي ايه”) “هدفنا منع السلالة الجديدة للفيروس من الانتشار في المنطقة”.

ويسود توتر بين الركاب العالقين، خصوصا بين مجموعة من الأشخاص بينهم رضيع في شهره التاسع.