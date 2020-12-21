سلالة جديدة من كورونا أكثر تفشياً تظهر في بريطانيا وتقلق العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت بريطانيا أن السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» خرجت عن السيطرة، في حين أعلن عدد من الدول، الحد من حركة التنقل من بريطانيا إليها. وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة. وأكدت المنظمة أن المسؤولين في المملكة المتحدة «سيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم. وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور، حول خصائص هذه السلالة».



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك أن السلالة الجديدة خرجت فعلاً عن السيطرة. وقال: «سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير»، مشدداً على«إجراءات التباعد الاجتماعي»، ومؤكداً: «خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام».

ويرى خبراء أن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 %. ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، قوله إنه نبّه منظمة الصحة العالمية، لوجود السلالة الجديدة. وبحسب ويتي فإنه «لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات، أو أنها تؤثر في اللقاحات والعلاجات»، فيما يرى الباحث في جامعة بولونيا، فيديريكو جيورجي، أن العلاجات التي يجري تطويرها حالياً، بما فيها اللقاحات، قد تكون فعالة ضد جميع سلالات فيروس «كورونا»، بما فيها هذه السلالة.