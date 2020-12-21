سلالة كورونا الجديدة تنتقل إلى إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكتُشفت أمس الأحد في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ، والتي يُشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قرّرت روما على الأثر تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.



وقالت وزارة الصحّة في بيان مساء أمس الأحد إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما.

وقد حدّد المستشفى "جينوم فيروس سارس-كوف-2" لدى ذلك الشخص، الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة.

وكان المريض قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليًا، وفقًا للمصدر ذاته.

وقد علّقت إيطاليا الرحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على حسابه في فيسبوك "أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا".

ووفقا لقناة "سكاي تي جي-24"الإخبارية، فقد حظرت بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما.

وذكر بيان صادر عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بعد الظهر "وقّعتُ أمرًا جديدًا بتعليق الرحلات الجوّية من بريطانيا ومنع دخول الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيّام الـ14 الماضية إلى إيطاليا".

وأضاف البيان "يتوجّب على أيّ شخص موجود في إيطاليا وقدم من هذه المنطقة، إجراء فحص عادي أو سريع".

وخلص سبيرانزا إلى أنّ "سلالة كورونا التي اكتُشفت مؤخّرًا في لندن مثيرة للقلق، وسيتعيّن التحقق فيها بعمق من قبل علمائنا، وإلى أن يتمّ ذلك نختار المسار الأكثر حذرًا".

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة غداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنكلترا وجزء من شرقها، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 في هذه المناطق.

وقال إنّ هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70 في المئة أكثر من السلالات الأخرى التي رصدت حتّى الآن.

ودعت منظّمة الصحّة العالميّة الأحد أعضاءها في الاتّحاد الأوروبّي إلى "مضاعفة قيودها" مع ظهور هذه السلالة.