المقداد: نتحاور مع موسكو لتوريد لقاح "سبوتنيك V" والسوريون ثقتهم كبيرة باللقاحات الروسية

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وردا على سؤال حول مفاوضات مع موسكو لشراء اللقاح: "هناك مناقشات حول ذلك، ونأمل أن يتلقى السوريون لقاح "سبوتنيك V" وبقية اللقاحات الروسية لأن الشعب السوري يثق في اللقاحات الروسية أكثر من لقاح فايزر واللقاحات الأخرى".

وحول شروط الحصول على اللقاح إذا كان من الممكن أن تحصل عليه سوريا بالمجان، قال المقداد "نحن واثقون أن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ هذه الجوانب في اعتباره، خاصة وسط الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا، من محاربة الإرهاب، والتأثير الاقتصادي الواقع عليها، والبنى التحتية المدمرة إثر الأفعال الإرهابية".

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن.

وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "Sputnik V"، في أغسطس/ آب، قام بتطويره مركز "غمالي"، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.