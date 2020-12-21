شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف وزير البيئة التونسي وعدد من المسئولين في قضية نفايات مستوردة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إذاعة ”موزاييك“ المحليّة في تونس، مساء الأحد، عن توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي، مصطفى العروي على خلفية الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا دون ترخيص.

وجاء توقيف وزير البيئة التونسي، بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إقالته من منصبه، دون أن يوضح البلاغ أسباب الإقالة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأحد: ”قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة“.

وقررت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر الماضي فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات آنذاك.

وقال مدير الوكالة بشير يحيي الخميس الماضي إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال يونيو ويوليو سبعين حاوية ”كبيرة“ ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.

وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية، فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقًا إداريًا في الموضوع.

وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي الشبيلي، أن ”هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (…) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف من النفايات“.