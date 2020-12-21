شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في العراق تندد بالهجوم على مجمعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد اليوم الأحد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقال الجيش العراقي في وقت سابق اليوم إن ثمانية صواريخ أصابت المنطقة الخضراء مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وألحق أضرارا بالمباني.
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