شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: شتاء العام الجارى الأكثر برودة على المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، فى تقريره المناخى للحالة المتوقعة على المملكة لشتاء هذا العام، عن أنه سيكون "الأكثر برودة على المملكة".

وتوقع المركز في تقريره المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، أن "يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة".

وتابع: "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي".

وسيكون حول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية منها، بينما يكون أقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة «ــ 1» أقل من الطبيعي.

وتوقع التقرير حدوث حالات جوية مثل الأمطار الغزيرة، التي لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بينما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى.

وقال التقرير إن "التوقعات الفصلية لشتاء 2020/ 2021 لأشهر: (ديسمبر/ - يناير - فبراير) تشير إلى أن الشتاء في المملكة يمكن أن يكون الموسم الأبرد، مصحوبًا بحالات من عدم الاستقرار للغلاف الجوي">

ولفت، المركز، إلى أن فصل الشتاء يبدأ فلكيًّا في 21 ديسمبر 2020 وينتهي في 20 مارس 2021».