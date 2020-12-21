شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية فى بغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو بثتها فضائية "العربية"، لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية "بغداد"، فيما أصدرت خلية الإعلام الأمني، الاحد، بيانا بشأن هذه الصواريخ، مؤكدة أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيانها إن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وقد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد". مضيفة :"سقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان عراقيان إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد في هجوم استهدف السفارة الأمريكية. وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية. وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.



إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد