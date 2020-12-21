شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بالكويت تنعى الشيخ ناصر الصباح: كان رجل دولة بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، ألينا رومانوسكي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الراحل الشييخ صباح الجابر الصباح، والذى وافته المنية اليوم.

وقالت رومانوسكي:"ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، الذي كان صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة ورجل دولة بامتياز".

وتقدمت رومانوسكي «بخالص التعازي للشيخة حصة صباح السالم الصباح وأسرة الراحل الكريمة».