الحرس الوطني تُعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الأحد)، عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.
وأتاحت الوزارة التسجيل في الوظائف الشاغرة للسعوديين من الجنسين عبر هذا الــرابط ، والتي بلغ عددها 22 وظيفة مختلفة.
كم اشترطت ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً ولا يقل عن 18 عاماً، مع اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، وأن تكون الخبرات موثقة من التأمينات الاجتماعية.
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