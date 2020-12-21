مصر.. قرارات جديد بشأن الفصل الدراسي الأول والامتحانات

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأحد على حسابها بموقع فيسبوك، "حرصا على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي".

وقالت الوزارة إنها: قررت عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب في ذلك) مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وأضاف البيان أنه لن تعقد امتحانات للطلاب بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، "كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0 ".

وأوضح البيان أن دليل المعلم سيكون متاحا على الموقع الرسمي للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.

وفيما يتعلق بالطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، فقد وجه البيان الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، إلى "متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١".

كما نصحهم البيان بالاستعانة بوسائل "التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر."