تبون يدعو لتحديد اللقاح الأنسب ضد كورونا تمهيدا لاستيراده وبدء عملية التلقيح ابتداء من يناير

وجاء في منشور للرئيس تبون عبر صفحته الرسمية على موقع"تويتر"اليوم الأحد: "لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 7 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 95203 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2666 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 391 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 63260 متعاف من الفيروس، هذا ويتواجد 50 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكشفت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، عن نيتها توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل مجاني على المواطنين.

وقال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، بقاط بركاني، في رد على سؤال للإذاعة الوطنية الثالثة حول مجانية توزيع لقاح كورونا على المواطنين: "نعم سيوزع مجانا على المواطنين".

وانتقد بركاني، وضع صندوق التأمينات الاجتماعية الذي لم يستطع التأقلم مع الوضع الصحي، مثل قضية تعويض الكشف عن فيروس كورونا، وذلك وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.