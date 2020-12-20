شكرا لقرائتكم خبر عن علم مملكة البحرين يضىء تمثال المسيح الفادى فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إضاءة تمثال المسيح الفادي بمدينة ريو دي جانيرو فى البرازيل ، بعلم مملكة البحرين احتفاءً بإطلاق إعلان مملكة البحرين في العاصمة البرازيلية، كوثيقة تهدف إلى تعزيز السلام بين الأمم والتعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات في جميع أنحاء العالم. وفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية.

تمثال المسيح الفادى فى البرازيل يتلون بعلم المملكة

ويعد تمثال المسيح الفادي من أشهر معالم البرازيل ، ويطل من قمة جبلية على مدينة ريو دي جانيرو، و يبلغ ارتفاع التمثال 38 متراً يعود تشييده إلى عام 1922 .