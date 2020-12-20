شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: 4 ملايين معتمر ومصلٍ يستقبلهم المسجد الحرام بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى المملكة العربية السعودية، عن إجمالى المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أمس السبت.



المسجد الحرام

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.