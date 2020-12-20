التعليم : نتائج الاختبارات سيتم نشرها عبر نظام نور

قالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إن اختبارات الفصل الدراسي التي أجريت “عن بعد” هي الأولى، لافتة إلى أن الطلاب لديهم الخبرة في التعامل مع المنصة والاختبارات عن بعد، نتيجة التدريب المقدم لهم من المعلمين ودعم أولياء الأمور.

وأضافت في تصريحات لـ”الإخبارية”، اليوم، أن آلية ظهور النتائج، سيتم نشرها عبر نظام نور، وبإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها، مشيرة إلى أن عدد الذين دخلوا إلى منصة “مدرستي” وصل إلى نصف مليون، ما بين طلاب ومعلمين وأولياء أمور.