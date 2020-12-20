أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان صادر من الديوان الأميري ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله- عن عمر يناهز 72 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.