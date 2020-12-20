الكويت تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة الطيران المدني بالكويت في بيان مقتضب عبر حسابها بتويتر: "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".
فرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها اليوم الأحد بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.
وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.
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