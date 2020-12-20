الجوازات السعودية تكشف أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة

جاء ذلك في رد مديرية الجوازات عبر حسابها بموقع "تويتر" على سؤال لأحد الأشخاص بشأن الفترى القصور لتمديد التأشيرة.
وقال صاحب السؤال: "تم الموافقة علي تأشيرة زياره عائليه للزوجة .. كم المدة القصوى المسموح لها بالتجديد ؟".
وردا على التساؤل قالت مديرية الجوازات في تغريدة لها إن :" التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا".
وأوضحت المديرية أنه "يمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك".
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