شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبعث ببرقية عزاء إلى أمير الكويت فى وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ،برقية تعزية ومواساة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، فى وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وبحسب صحيفة الايام البحرينية، أعرب الملك حمد في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته الى أمير الكويت وأسرة آل الصباح، مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة دولة الكويت ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهمه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وفقدت الكويت اليوم ، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 72 عاما، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى توفى قبل نحو 3 أشهر فى 29 سبتمبر 2020، وسوف يوارى جثمان الشيخ ناصر الثرى الساعة 9.30 من صباح يوم غد الاثنين.

وولد الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في 27 أبريل 1948، وتلقى الراحل تعليمه في المدارس الكويتية والأوروبية، وبدأ حياته العملية في مجال التجارة، حيث كان على رأس كبرى الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في جميع أنحاء العالم في مجال الصناعة والاستثمار، وأسس شركة «الفتوح القابضة» وشركة «مشاريع الكويت القابضة» بحسب تقرير صحيفة القبس الكويتية.