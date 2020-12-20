شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 39 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى فى اشتباكات شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره العاصمة البريطانية لندن)، مقتل 39 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى خلال المعارك بين الجيش السورى ومسلحى التنظيم فى البادية السورية شرقى البلاد.
وذكر المرصد - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن البادية شهدت تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية ونفذت أكثر من 50 غارة جوية، استهدفت مواقع وتحصينات التنظيم الإرهابي في بادية الرقة بالقرب من جبل البشري وباديتي حمص وحماة.
وأفاد المرصد بأن داعش يحاول استنزاف القوات السورية عبر كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة تتركز بمجملها ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، وبشكل أقل في بادية الرقة وحمص ودير الزور.
وأشار إلى أن حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى الآن بلغت 601 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي.
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