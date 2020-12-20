شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمير الكويتى الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل اليوم، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، بالكويت عن عمر ناهز 72 عاما، وسوف يوارى جثمانه الثرى، الساعة 9.30 من صباح يوم غد الاثنين.

من هو ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح؟

- ولد في 27 أبريل 1948 وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى توفى قبل نحو 3 أشهر فى 29 سبتمبر 2020.

- شغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى بدءا من 11 ديسمبر عام 2017، كما صدر مرسوما أميريا نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

- صاحب رؤية (كويت 2035) وأخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية، لتكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.

- تقلد منصب المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006.

- وعُرف عن الراحل محاربته للفساد وأكد الراحل مراراً على أن مكافحة الفساد تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها، ومن ارتبطت أسماؤهم بالفساد دون تمييز، وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية أو العدالة في الدولة ما دام أن هناك فاسدين في مؤسساتها، معتبراً أن أي شيء خلاف ذلك «يكون إفساداً فوق إفساد».

- كانت له نشاطات في مجال التجارة والاستثمار حيث أسس شركة (الفتوح القابضة)، وشركة (مشاريع الكويت القابضة)، إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي، وتأسيسه دار الآثار الإسلامية، وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على (مجموعة الصباح الأثرية)، إضافة إلى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان - نيويورك. ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.