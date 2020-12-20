شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 584145 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12697, فيما تم تسجيل 1964 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520969 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 50479, منهم 177 يرقدون في العناية المركزة.

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